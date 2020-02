Tour of Colombia 2020: i favoriti. Il Team Ineos schiera la coppia Bernal-Carapaz. L’Italia punta su Fabio Aru (Di lunedì 10 febbraio 2020) Passata la Vuelta a San Juan in Argentina, è tempo di trasferirsi al Tour of Colombia 2020, in programma da domani, martedì 11 febbraio, a domenica 16. Saranno sei le frazioni che caratterizzeranno la terza edizione della corsa a tappe sudamericana, che toccherà i dipartimenti di Boyaca, Cundinamarca e della capitale Bogotá per omaggiare i 200 anni della Colombia. Tutte le frazioni oltrepasseranno i 2500 metri d’altitudine, per un totale di 872,9 chilometri divisi in una cronometro a squadre inaugurale, seguita da una tappa per velocisti, tre di media montagna, e l’ultima, quella regina, con il magnifico arrivo in ascesa a l’Alto del Verjón. Non sarà presente al via il vincitore uscente Miguel Angel Lopez, ma il primatista del 2018 Egan Bernal. Il trionfatore dell’ultima edizione del Tour de France sarà, senza ombra di dubbio, il candidato numero uno alla ... oasport

