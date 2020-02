Torino Under 16, tre punti col Livorno firmati da Toma (Di lunedì 10 febbraio 2020) Torino Under 16, tre punti esterno contro il Livorno firmati da Toma: i granata di Fioratti si impongono di misura Fine settimana da tre punti per il Torino Under 16 di Christian Fioratti. I granata 2004, infatti, si sono imposti di misura in casa del Livorno. Decisivo il gol-vittoria, nel secondo tempo, firmato da Toma. Una rete che vale il quarto successo stagionale e la gioia esterna in casa del fanalino di coda della classifica. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

