Torino, domani la ripresa a porte aperte al Filadelfia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Torino, domani la ripresa a porte aperte al Filadelfia: i granata al lavoro in vista del monday night contro il Milan A porte aperte, come aveva garantito Moreno Longo appena tornato al Torino. E così, domani pomeriggio, l’allenamento dei granata che inaugurerà la marcia d’avvicinamento al monday night contro il Milan andrà in scena in un Filadelfia accessibile a tutti i tifosi. «Il Torino FC riprenderà gli allenamenti martedì 11 febbraio: in calendario una seduta pomeridiana presso lo stadio Filadelfia. L’allenamento, previsto per le ore 15, sarà aperto a tutti i tifosi granata», ha comunicato questa mattina il club. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

