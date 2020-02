Tiziano Ferro, che sorpresa dietro le quinte di Sanremo: la foto ha emozionato tutti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tiziano Ferro ha avuto un ruolo importante in questo 70esimo Festival di Sanremo che ha visto il trionfo di Amadeus e Fiorello. Presenza fissa durante tutte le serate della kermesse, il cantante di Latina è stato applaudito dal primo all’ultimo minuto sul palco. Amatissimo per il suo talento, ovvio, ma anche per la sua dolcezza e genuinità con cui si è raccontato come uomo e come artista, Tiziano ha anche duettato con Massimo Ranieri sul brano da cui è nato il suo desiderio di fare il cantante, ovvero il celeberrimp ‘Perdere L’Amore’. C’è stato anche un gran rumore sulla battuta (“infelice” l’ha definita Amadeus) a Fiorello nel corso della seconda serata. Vista l’ora tarda, il cantante ha “zittito” ma con ironia il mattatore siciliano salvo poi chiedergli scusa con un biglietto. Alla fine il bacio dei due sul palco dell’Ariston ha chiuso ogni polemica. (Continua dopo la foto) Quello ... caffeinamagazine

