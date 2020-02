The Wonderful 101: Platinum Games aggiunge nuovi obiettivi, il crowdfunding supera 1,5 milioni di dollari (Di lunedì 10 febbraio 2020) La campagna Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered ha avuto così tanto successo, da infrangere il suo obiettivo arrivando a più di 1,5 milioni di dollari. Lo studio di sviluppo ha quindi aggiunto nuovi goal in modo da arrivare a creare una versione più ricca dell'originale. Tra questi, ora il gioco non sarà disponibile solo su Nintendo Switch, ma anche su PC e PlayStation 4.Ora a quanto pare lo studio aggiungerà anche uno spin-off, una nuovissima avventura a scorrimento laterale in 2D in cui giocherete nei panni di Luka. "Luka è un ragazzo che ha un ruolo molto importante in The Wonderful 101: Remastered", afferma la campagna di Kickstarter. "Will Wedgewood, AKA Wonder-Red, è un insegnante della Blossom City Elementary School quando non combatte il male. Luka è uno degli studenti della sua classe e anche uno dei più birichini. Certo, Luka non sa che il suo insegnante è in realtà ... eurogamer

TheRoyalOpera : ?? A brilliant performance of 'Ah fors'è lui' by @ErmonelaJaho from Act I of La traviata Verdi's wonderful opera is… - Eurogamer_it : Platinum Games aggiunge nuovi obiettivi per la campagna Kickstarter di #TheWonderful101. - AkibaGamers : PlatinumGames svela i nuovi traguardi della campagna di raccolta fondi di The Wonderful 101: Remastered per #Switch… -