Terremoto Tolentino: entro il 14 Febbraio pagamento del Cas (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Comune di Tolentino entro il 14 Febbraio provvederà al pagamento del contributo per l’autonoma sistemazione (Cas) relativo ai mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. “Come nelle precedenti occasioni – dice l’amministrazione comunale – si informa che laddove si registrano ritardi, questi sono dovuti a una attenta verifica degli aventi diritto e delle mutate situazioni relative ai sopralluoghi degli edifici. Ad esempio vanno valutate le reali situazioni degli stabili a seguito dei sopralluoghi Aedes, l’avvenuto decesso o il trasferimento in altro Comune dell’avente diritto o la revoca dell’inagibilità”. A tutti i cittadini che usufruiscono del Cas il sindaco Giuseppe Pezzanesi e gli assessori competenti ricordano che “la nuova ordinanza della Protezione civile prevede importanti novita’: i cittadini alloggiati in ... meteoweb.eu

