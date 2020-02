Terremoto politico in Germania L'erede della Merkel si fa da parte (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'erede di Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha deciso di non candidarsi alla cancelleria per le elezioni del 2021 e di lasciare la presidenza della Cdu. Lo riferiscono fonti del partito. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

