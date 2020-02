Tennis: Robert Farah, niente squalifica dopo la positività al boldenone (Di lunedì 10 febbraio 2020) Finisce con un nulla di fatto la storia di doping che ha coinvolto il colombiano Robert Farah, già numero 1 del mondo in doppio con il connazionale Juan Sebastian Cabal. Il giocatore, infatti, è stato lasciato libero di continuare la propria attività dall’ITF. La Federazione internazionale, infatti, ha accettato la spiegazione di Farah in merito alla sua positività: nelle sue urine erano state trovate tracce di boldenone e suoi metaboliti in un test fuori dalle competizioni. Sospeso in via cautelativa dal 21 gennaio, ha potuto dimostrare che la sera prima del test aveva mangiato una grossa bistecca di manzo all’interno della quale c’era la sostanza: questo è un fatto piuttosto comune in Colombia, dove il boldenone è spesso utilizzato nell’allevamento di bestiame. Esclusa l’intenzionalità, dunque, è esclusa anche la squalifica. CLICCA QUI PER TUTTE LE ... oasport

