Ten Hag rimpiange: «Avrei voluto De Jong e De Ligt per un altro anno» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato delle due cessioni illustri fatte in estate: quelle di De Jong e De Ligt Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato della nuova posizione di Frenkie de Jong e di de Ligt. Le due cessioni illustre fatte dai Lancieri in estate. DE Jong – «Non è un attaccante. È un giocatore che ha il compito di smistare palloni e rifornire gli attaccanti». DE Ligt – «Se mi sarebbe piaciuto tenerlo?Sì, per 1-2 anni. Sarebbe stato meglio per l’Ajax e il calcio olandese. Con loro si poteva andare avanti in Champions, sono calciatori di grande qualità». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

