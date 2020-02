Tempesta Ciara investe anche Sardegna e regioni Centro Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le previsioni indicano raffiche di burrasca forte su Sardegna, Marche, Abruzzo e Molise. Molto mossi il mare di Sardegna e il Tirreno centrale firenzepost

SkyTG24 : La tempesta #Ciara, arrivata dall'Atlantico, ha colpito anche i Paesi Bassi, costringendo a diramare un'allerta ara… - SkyTG24 : La tempesta Ciara, che sta flagellando in queste ore l’Europa settentrionale, ha raggiunto anche #Londra causando m… - Agenzia_Ansa : Prima vittima in Gran Bretagna per il passaggio della tempesta Ciara. Un cinquantottenne è stato schiacciato da un… -