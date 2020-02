Tempesta Ciara, in arrivo anche in Italia con raffiche di 100 Km/h: le Regioni interessate (Di lunedì 10 febbraio 2020) La coda della Tempesta Ciara, che in queste ore si sta accanendo sull'Europa centro-occidentale con venti da uragano creando numerosi disagi alla circolazione aerea, marittima, stradale ed alla popolazione di Francia e Germania, è giunta anche sul nostro Paese.



Nel suo movimento verso ovest, la Tempesta sta interessando la Sardegna e le Regioni del Centro Italia. Le previsioni per la giornata di oggi e per la prossima notte indicano raffiche di burrasca sull'Isola ma anche su Marche, Abruzzo e Molise. I venti soffieranno con punte di 80-100 Km/h e risulteranno molto mossi il mare di Sardegna ed il Tirreno centrale. (Continua...)



Andrà ancora peggio in Corsica dove, nella prossima notte, sono previste raffiche fino a 200 Km/h. Come riportato dal Corriere.it, la Tempesta, che in Germania è stata chiamata Sabine, nella giornata di ieri ha provato l'interruzione ...

