Tempesta Ciara a Londra: aereo rimbalza sulla pista e sbaglia atterraggio – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempesta Ciara a Londra: aereo rimbalza sulla pista e sbaglia atterraggio come si vede in questo VIDEO che sta circolando in rete. Si tratta di una perturbazione davvero potente che sta creando disagi in diverse città del Nord Europa. Parliamo della Tempesta Ciara che – proprio in questi giorni – sta facendo tremare la Gran Bretagna.

