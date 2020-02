Ted Bundy - Fascino criminale, stasera su Sky Cinema Uno il film con Zac Efron (Di lunedì 10 febbraio 2020) Arriva stasera su Sky Cinema Uno in prima visione TV, alle 21:15, Ted Bundy - Fascino criminale, il biopic sul serial killer americano con protagonista Zac Efron. Ted Bundy - Fascino criminale arriva stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15 in prima visione TV, dopo le tante discussioni scatenate al suo arrivo nelle sale nel 2019, non solo dalla controversa vicenda di uno dei serial killer più noti d'America, ma anche perchè a interpretare il malefico protagonista è l'affascinante Zac Efron. Scelta non casuale se si considera che Ted Bundy è passato alla storia anche per il proprio carisma e per il sinistro Fascino che riusciva a esercitare sulle vittime. Presentato al Sundance film Festival 2019, Ted Bundy - Fascino criminale racconta la storia del serial killer ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ted Bundy - Fascino criminale, stasera su Sky Cinema Uno il film con Zac Efron - SkyCinemaIT : La storia di uno dei più feroci serial killer della storia. Zac Efron vi aspetta questa sera alle 21.15 in prima v… - Redblack100x100 : Vediamo com’è Ted Bundy - Fascino criminale (2019) #IMDb -