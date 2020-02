Teatro di Samy Fayad, prima antologia di testi (molti inediti) del drammaturgo napoletano (Di lunedì 10 febbraio 2020) di Fiorella Franchini E’ dedicata al drammaturgo Samy Fayad, che lavorò per Peppino De Filippo e Nino Taranto, Antonio Casagrande e Peppe Barra, la prima antologia di testi editi e inediti curata dalla figlia Cristina, edita da Homoscrivens. Il volume offre una carrellata della sua scrittura teatrale e dell’apparato critico che lo accompagna mettendo in risalto le principali caratteristiche di un lavoro lungo e complesso. Autore teatrale e radiofonico, oltre che giornalista, nacque a Parigi nel 1925, da genitori libanesi. Visse in Venezuela ma è a Napoli che trovò l’ispirazione più fertile per creare personaggi e storie da rappresentare. Fayad ha riattualizzato l’antica tradizione della Commedia, solitamente a lieto fine e con temi leggeri. L’autore mettendo al centro i problemi e le vicende della vita quotidiana, ha evidenziato le debolezze e l’umanità dei suoi protagonisti, persone ... ildenaro

