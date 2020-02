Svizzera | sì alla legge anti omofobia | punita come il razzismo

Morbo della mucca pazza : sembrava eradicato ma dalla Svizzera arrivano cattive notizie : Era il 1986 quando in Inghilterra, in un laboratorio veterinario di Weybridge, in una mucca venne individuato e diagnostico per la prima volta un caso di encefalopatia spongiforme bovina (BSE, Bovine Spongiform Encephalopathy), noto al grande pubblico come ‘Morbo della mucca pazza’, passato poi agli esseri umani proprio dalla carne bovina. Ben presto il Morbo diventò un’epidemia, a seguito della quale diminuì il consumo di ...

Dalla Spagna alla Svizzera - gli ultimi record meteo prima dell'irruzione fredda : CRONACHE meteo: l'ondata di caldo che ha colpito la zona meridionale dell'Europa nelle giornate del 2 e 3 febbraio è riuscita a registrare ancora alcuni valori record il giorno successivo. La città di Valencia, in Spagna, ha registrato il proprio record storico di caldo per febbraio, con una temperatura massima di 29,8°C. E' stato così superato il precedente record di caldo mensile di 29,4°C del 28 Febbraio 1990. In Corsica la località ...

Sci alpino - Coppa Europa 2020 : la Svizzera Kopp vince la discesa di Pila. Azzurre fuori dalla Top-10 : La svizzera Rahel Kopp si è imposta nella discesa libera di Coppa Europa a Pila. Una gara sprint, visto che l’elvetica si è imposta con il tempo di 58”12, precedendo di 82 centesimi la francese Madeleine Chirat e di 83 la svedese Ida Dannewitz e l’austriaca Nadine Fest, entrambe terze a pari merito. A ridosso del podio ha chiuso in quinta posizione la tedesca Katrin Hirtl-Stanggassinger (+1.00). Sesta la svizzera Juliana Suter ...

Ricardo Rodriguez al Napoli - dalla Svizzera le conferme sulla chiusura dell’affare : Ricardo Rodriguez potrebbe diventare un calciatore del Napoli nelle prossime ore. A riportare questa notizia è la Radiotelevisione Svizzera e, secondo il media elvetico, la firma potrebbe arrivare già in giornata. Dopo l'accordo saltato con il Fenerbahçe ma il terzino svizzero lascerà sicuramente il Milan.Continua a leggere

Meteo - paesaggio fiabesco dalla Svizzera : un’oasi di pace piena di neve e senza il traffico delle auto [VIDEO] : In questo inverno molto deludente dal punto di vista della neve in Italia e in tutta Europa a causa di un vortice polare forte e compatto intorno al Circolo Polare, la neve rimane solo un sogno per gli appassionati della stagione invernale. Anche se in queste ore e per i prossimi giorni, la Spagna farà i conti con un Ciclone di neve che scaricherà pesanti nevicate e piogge intense sui settori orientali del Paese, buona parte dell’Europa si ...

Sci di fondo - Olimpiadi Giovanili Losanna 2020 : nel cross femminile oro alla Svizzera Siri Wigger. Niente finale per le italiane : Al Vallée de Joux cross-Country Centre di Losanna si è aperta, quest’oggi, la serie di gare dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso di svolgimento nella città svizzera. La prima medaglia d’oro è giunta dalla prova cross free femminile, una competizione la cui natura è di una sprint allungata. A conquistarla è stata la svizzera Siri Wigger, che in 4’39″95 ha superato, nella finale, le svedesi Maerta ...

Greta Thunberg partecipa alla marcia per il clima in Svizzera : L'articolo Greta Thunberg partecipa alla marcia per il clima in Svizzera proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Calciomercato Milan - il prossimo colpo arriva dalla Svizzera : l’identikit : Calciomercato Milan, incontro con l’agente del calciatore del Basilea che potrebbe arrivare in questa sessione di mercato Dopo l’arrivo di Kjaer dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto a 2.5 milioni di euro, il Milan è alla ricerca di un altro difensore per rinforzare il reparto. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, oggi pomeriggio sarebbe […] L'articolo Calciomercato Milan, il prossimo colpo arriva dalla ...

Svizzera - automobilista italiano fermato dalla Polizia in autostrada : guidava troppo piano : Procedeva troppo lento e con andamento incerto. Per questo motivo un automobilista italiano è stato fermato dalla Polizia cantonale di Zugo, lungo l’autostrada A4, in Svizzera. E’ accaduto attorno alle 0:30 di martedì nel tratto da Kuessnacht verso Rotkreuz. L’automobilista procedeva ad una velocità di 70 km/h. All’altezza della diramazione di Blegi non ha reagito ai segnali di una pattuglia della Polizia che gli intimava ...

"Roger - svegliati!". Dalla Svizzera l'appello a Federer per il clima e contro Credit Suisse : “Roger, adesso svegliati!”. Il grido arriva Dalla Svizzera e su Twitter si sta diffondendo di minuto in minuto. Destinatario: Roger Federer. Il celebre tennista ha annunciato - insieme ad altri colleghi - che volerà in Australia qualche giorno prima dell’inizio degli Australian Open, per raccogliere fondi contro gli incendi che stanno devastando il Paese. I suoi concittadini, però, gli chiedono di compiere anche ...

Fine vita - assolto Cappato. L’umanità nella morte non è reato. Strada spianata dalla Consulta per l’ex deputato. Aveva aiutato Dj Fabo nell’ultimo viaggio in Svizzera : Il tribunale ha assolto Marco Cappato e bocciato l’idea che il malato vada “protetto” contro la sua volontà. Una sentenza annunciata, quella che è stata pronunciata ieri dai giudici della Corte d’Assise di Milano, con la quale l’esponente radicale e dell’associazione Luca Coscioni è stato scagionato dall’accusa di aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo, in una clinica Svizzera per l’ottenimento ...

Lapo Elkann dalla clinica in Svizzera : "Ho visto lo strazio delle persone - perché dopo il coma cambio vita" : Un incidente drammatico e misterioso, non fosse altro che era solo e non ricorda granché. Si parla di Lapo Elkann, il quale si è schiantato in auto mentre era alla guida in Israele. Il rampollo della famiglia Angelli è finito in coma, ha subito diverse operazioni, ma ora sta meglio: la notizia è fil

Scacco alla ‘ndrangheta. Oltre trecento arresti tra Italia - Svizzera - Germania e Bulgaria. In manette anche l’ex parlamentare Pittelli. Gratteri : “Coinvolti politici - professionisti e funzionari pubblici” : Maxi blitz dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia contro la ‘ndrangheta: sono 334 gli arresti nell’operazione “Scott-Rinascita” che ha disarticolato le organizzazioni operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, ...