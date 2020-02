Svizzera, l’omofobia è reato: sarà punita come il razzismo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Svizzera, l’omofobia è reato: sarà punita come il razzismo La Svizzera dà un chiaro segnale contro l’omofobia. Chiamati ad esprimersi in un referendum, gli elettori elvetici hanno approvato con una maggioranza di oltre il 63 per cento la nuova legge contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. Una norma contestata invece da conservatori e populisti che hanno messo in guardia dal rischio di “censura” e di attentato “alla libertà di espressione e di coscienza”. La legge approvata mira a proteggere le persone Lgbt ed estende all’orientamento sessuale le disposizioni dei Codici penale e penale militare che già puniscono la discriminazione e l’incitamento all’odio a causa della razza, dell’etnia o della religione con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Nel Canton Vaud il sì alla legge ha ... tpi

fattoquotidiano : Svizzera, gli elettori approvano la nuova legge contro la discriminazione: l’omofobia sarà punita penalmente come i… - repubblica : La Svizzera dice sì alla legge contro l'omofobia. Sarà punita come il razzismo [aggiornamento delle 18:41] - HuffPostItalia : In Svizzera l'omofobia sarà punita come il razzismo -