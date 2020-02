Successo per il lancio di Solar Orbiter: la missione ESA affronterà il Sole da vicino e aiuterà a comprendere il Meteo Spaziale (Di lunedì 10 febbraio 2020) La missione ESA Solar Orbiter è partita con un Atlas V 411 da Cape Canaveral, Florida, alle 05:03 del 10 febbraio con il compito di studiare il Sole da nuove prospettive. Segnali dal veicolo spaziale sono stati ricevuti dalla stazione di terra di New Norcia alle 06:00, dopo la separazione del lanciatore dallo stadio superiore in orbita bassa terrestre. Affrontando il Sole Solar Orbiter, una missione guidata da ESA a forte partecipazione NASA, fornirà le prime vedute delle regioni polari inesplorate del Sole, fornendo indicazioni senza precedenti su come funziona la nostra stella madre. Indagherà inoltre su come l’intensa radiazione e le particelle energetiche che vengono espulse dal Sole e trasportate dal vento Solare attraverso il Sistema Solare influiscano sul nostro pianeta, per meglio comprendere e predire periodi di tempestoso ‘meteo spaziale’. Le tempeste Solari hanno il ... meteoweb.eu

