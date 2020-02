Studente egiziano in arresto, il racconto del suo legale (Di lunedì 10 febbraio 2020) E’ stato arrestato all’aeroporto del Cairo giovedì scorso Patrick George Zaky, attivista e ricercatore egiziano di 27 anni. Il giovane era partito da Bologna, dove da alcuni mesi stava frequentando un master in Studi di genere presso l’Università ‘Alma Mater Studiorum’, e ora intendeva trascorrere un breve periodo di vacanza nella sua città natale, Mansoura. Un tweet del ministero dell'Interno egiziano ha confermato l'arresto di Patrick George Zaki, su mandato della procura generale e posto in custodia cautelare per 15 giorni. Riferendosi a "informazioni pubblicate su qualche sito sospetto delle reti sociali", il dicastero ha smentito che Patrick sia italiano e ha affermato che ha "nazionalità egiziana".I pubblici ministeri nello specifico hanno presentato un elenco di accuse contro Patrick che includono: la pubblicazione di voci e false notizie che puntano a disturbare la pace ... ilfogliettone

demagistris : Solidarietà a Patrick George Zaky,attivista politico,ricercatore egiziano,studente all’università di Bologna,arrest… - Tg3web : Arrestato al Cairo uno studente egiziano dell'Università di Bologna, attivista politico. I genitori non hanno potut… - FMCastaldo : Il caso dello studente di Bologna Patrick George #Zaki, arrestato in #Egitto, merita la nostra massima attenzione.… -