Studente arrestato in Egitto, testimonianza esclusiva dal Cairo: “Vi racconto il vero motivo per cui hanno incarcerato il mio amico Patrick” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Studente arrestato in Egitto, testimonianza esclusiva di un amico egiziano – TPI esclusiva “Dovevamo vederci la sera stessa in cui sarebbe arrivato in Egitto, ci eravamo sentiti prima che partisse. L’appuntamento era a casa mia per vedere insieme una partita di calcio con altri amici. Non ho più avuto sue notizie”. “Torturato per ore, Al Sisi lo faccia tornare in Italia”: la collega dello Studente arrestato in Egitto a TPI TPI ha contattato Ahmad Ragab, uno dei più cari amici di Patrick George Zaki in Egitto. Sabato 8 febbraio 2020 Patrick, uno Studente dell’università di Bologna e attivista per i diritti umani originario dell’Egitto, è stato arrestato all’aeroporto del Cairo e condotto in prigione in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per 15 giorni. Ahmad ha un rapporto molto stretto con Patrick, amano la stessa squadra di calcio – lo Zamalek ... tpi

