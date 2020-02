Stasera tv 11 febbraio | Raitre | Cartabianca | Anticipazioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’appuntamento su Raitre di martedì 11 febbraio in prima serata è con il mondo politico e i temi di attualità, ma anche con un personaggio del mondo dello spettacolo. Tutto in un format, Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer con la presenza dell’opinionista Mauro Corona Cartabianca è un talk show politico. Il programma di attualità, che … L'articolo Stasera tv 11 febbraio Raitre Cartabianca Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

pensivin : RT @BiloFausto: 10 febbraio - STASERA SARO' A QUARTA REPUBBLICA CON NICOLA PORRO SU RETE 4 (inizio alle 21.30) PER LA TRAGEDIA DELLE FOIBE,… - salernocitta : COMUNE SALERNO AVVISO URGENTE NON CONFERIRE INDIFFERENZIATO STASERA 10 FEBBRAIO - laboescapes : RT @AmnestyPiemonte: Stasera a #Torino THE MILKY WAY - Nessuno si salva da solo Lunedì 10 febbraio 2020, ore 21:00 Cinema Massimo, Via Verd… -