Stasera in Tv, L’amica geniale – Il nuovo cognome: la trama (Di lunedì 10 febbraio 2020) Appuntamento questa sera su RaiUno a partire dalle 21:25 con L’Amica geniale: ecco tutte le anticipazioni e la trama della puntata Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 10 febbraio, con una nuova puntata di L’amica geniale 2 intitolata “Il nuovo cognome”. Si riparte dal matrimonio di Lila con il suo viaggio di nozze dopo … L'articolo Stasera in Tv, L’amica geniale – Il nuovo cognome: la trama è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

IlContiAndrea : Ospiti di stasera Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni (previsto in scaletta alle 22:40) e il cast de “L'amica geni… - whatshername_s : Stasera torna l’Amica geniale con #StoriaDelNuovoCognome - _mahoneseyes : Stasera c’è la seconda stagione de “L’amica geniale” non sto più nella pelleeeeeeeeeeeeee -