Sport in tv oggi (lunedì 10 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 10 febbraio 2020) Riprende una nuova settimana e lo Sport non si ferma mai. oggi, lunedì 10 febbraio, tanto tennis in primo piano con i tornei di Hua Hin, San Pietroburgo, Rotterdam, New York e Buenos Aires in primo piano. Vedremo scendere in campo anche alcuni giocatori italiani: Lorenzo Sonego sulla terra rossa argentina, Paolino Lorenzi nelle qualificazioni del torneo americano e Andreas Seppi nel tabellone principale sul cemento della Grande Mela. Di scena poi i Mondiali Nacra 17 e 49er di vela, gli Europei senior di lotta a Roma e il calcio con il posticipo serale di Serie B tra Salernitana e Trapani. Sport in tv oggi (lunedì 10 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, lunedì 10 febbraio: 02.00 Vela, Mondiali Nacra 17 e 49er 08.00 Ciclismo, 4a tappa Tour de Langkawi – Diretta tv su EuroSport Player, live streaming su ... oasport

