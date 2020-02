Sparta Rotterdam-ADO Den Haag, Eredivisie: pronostici (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sparta Rotterdam-ADO Den Haag è una partita della ventiduesima giornata di Eredivisie. Inizialmente prevista per domenica scorsa, è stata rinviata per maltempo e verrà recuperata questo martedì alle 20:45. Sparta Rotterdam – ADO DEN Haag martedì ore 20:45 La Federcalcio olandese (KNVB) ha deciso di rinviare tutte le partite dell’Eredivisie che erano in programma domenica scorsa per via della tempesta Ciara. Le forti raffiche di vento previste che avrebbero messo a rischio l’incolumità di calciatori e tifosi hanno fatto propendere per il rinvio. Tra le partite in programma c’era anche Sparta Rotterdam-Ado Den Haag che verrà recuperata già martedì sera alle 20:45. Lo Sparta Rotterdam è uscito imbattuto dalle ultime sei partite casalinghe ufficiali. La squadra allenata da Henk Fraser ha buone possibilità di mettersi in ... ilveggente

artpregno : @NandoPiscopo1 @dello__98 Ok che a Rotterdam esiste solo lo Sparta ma l'Excelsior è una discreta fucina di talenti - isaac_2178 : @TheUnitedCityFM Brescia, Zaragoza, Sparta Rotterdam??? -