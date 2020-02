Spal, al via l’era Di Biagio: l’11 per tentare il miracolo salvezza [FOTO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Spal in crisi. L’ultimo posto in classifica è preoccupante, lo spettro retrocessione è sempre più vivo. L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni, la corsa per la salvezza è sempre più avvincente con tante squadre in corsa per evitare gli ultimi tre posti, da segnalare il blitz del Lecce che a sorpresa ha vinto sul campo del Napoli, bene anche la Sampdoria che ha sbancato Torino. Sempre più in difficoltà invece la Spal, pesantissima sconfitta davanti al pubblico amico contro il Sassuolo. Il ko contro gli uomini di De Zerbi è costato la panchina di mister Semplici, finisce così il sogno di un allenatore che è riuscito a portare un piccolo club a livelli altissimi, la dirigenza ha lasciato al tecnico tutto il tempo possibile ma dopo l’ultima sconfitta l’esonero risultava ormai nell’aria. La Spal ha subito contattato ... calcioweb.eu

IamCALCIO : Lecce-Spal: via alla prevendita. Le info sui biglietti - Leccezionaleit : Al via la vendita dei biglietti per Lecce-Spal - robmosc : RT @Chiariello_CS: La Spal ha praticamente ufficializzato la propria retrocessione: manda via Semplici, l’uomo della promozione storica e d… -