Sorrentino, da portiere a goleador è un attimo: l’ex Chievo segna all’esordio da attaccante [VIDEO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Da portiere ad attaccante è un attimo. Si dice spesso quando l’estremo difensore, nei minuti finali di una partita, si butta in avanti – in occasione di un calcio d’angolo o di una punizione pericolosa – come uomo aggiunto per creare scompiglio e magari segnare. E’ successo sabato sera, durante Ascoli-Juve Stabia, con il portiere campano Provedel. Ma non è mai successo, però, che un portiere decidesse di cambiare totalmente ruolo, diventando attaccante. E segnando pure un gol decisivo, nel finale, da centravanti consumato. E’ accaduto a Stefano Sorrentino, che fino a qualche mese fa difendeva i pali del Chievo in Serie A. Una carriera importante la sua, tra massima serie, cadetteria ed estero, ma a 40 anni è arrivata la scelta definitiva: smettere per fare l’attaccante in Seconda Categoria ligure, al Cervo. Com’è andato ... calcioweb.eu

