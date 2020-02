Songavazzo, muore in uno scontro in motoslitta dopo la cena aziendale: ecco chi era Falmur Krasniqi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si chiamava Falmur Krasniqi l'uomo che è morto sabato 8 febbraio dopo una cena aziendale nella zona di Songavazzo, in provincia di Bergamo. Il 41enne, detto "Ciccio" o "Flumi", si credeva inizialmente fosse un cittadino tedesco. In realtà, a 48 ore circa dal decesso, si è scoperto che "Flumi" proveniva dalla Svizzera ed era molto conosciuto nell'area Ticinese. milano.fanpage

