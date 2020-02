Sondaggio Swg per Mentana: Giorgia Meloni frega voti a Berlusconi e vede il M5s, chi sale e chi scende (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'ultimo Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana fotografa le intenzioni di voto aggiornate al 10 febbraio. Giorgia Meloni guadagna un altro 0,6% e vede ormai l'11% (10,8%), a soli tre punti di distanza del Movimento 5 Stelle (14%), che non sale ma almeno arresta la caduta. Per Mentana la leade liberoquotidiano

Laura64135537 : RT @Libero_official: Meloni, l'ultimo #sondaggioSwg di Mentana è un trionfo: frega Berlusconi e vede i 5S #TgLa7 - MattiaGallo17 : RT @you_trend: ?? #Sondaggio #SWG per @TgLa7 Lega 32,2% (-1,1) PD 20,7% (+1) M5S 14% (+0,1) FdI 10,8% (+0,6) FI 5,4% (-0,9) IV 4,2% (+0,1)… - Affaritaliani : Sondaggio Swg, i nuovi dati: la Lega lascia un punto per strada. Cresce il Pd -