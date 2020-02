Sondaggi Swg: balzo in avanti del Partito Democratico. Cala la Lega, M5s stabile intorno al 14% (Di lunedì 10 febbraio 2020) A due settimane dal voto in Emilia Romagna, gli effetti sembrano continuare a farsi sentire nelle rilevazioni sul gradimento dei partiti. Secondo il Sondaggio Swg, la Lega, che è ancora il primo Partito in Italia, è crollata di 1,1 punti percentuali rispetto al 3 febbraio scorso, registrando un 32,2%. Un vero balzo in avanti lo fa invece il Partito Democratico che passa dal 17,5% del 26 gennaio al 20,7% del 10 febbraio. stabile il Movimento 5 Stelle attorno al 14%, mentre Fratelli d’Italia recupera qualche decimale perso nelle settimane scorse e torna a toccare quota 10,8%. Male Forza Italia che, nonostante la vittoria in Calabria con la berlusconiana Jole Santelli, cede ancora punti agli altri partiti del centrodestra: in una settimana perde quasi 1 punto percentuale (lo 0,9%), scendendo al 5,4%. Piuttosto stabile Italia Viva che sale dello 0,1% e si attesta attorno al ... open.online

