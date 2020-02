Sondaggi politici Winpoll | boom Pd 22 | 6% e FdI | Lega ko | crollo choc M5s al 12 | 7%

Sondaggi politici : cresce il PD - cala il Movimento 5 Stelle : L'appuntamento settimanale con la Supermedia YouTrend per Agi fotografa un Movimento in difficoltà, con 3 soli punti di vantaggio su FdI. Nella prima Supermedia di febbraio dei Sondaggi politici, elaborata da YouTrend per Agi, i due partner del Governo in carica subirebbero variazioni opposte: il Partito Democratico, infatti, guadagnerebbe un punto percentuale rispetto a due settimane fa, portandosi al 20,3%, mentre il Movimento 5 Stelle ...

Sondaggi politici - Supermedia YouTrend/ Lega 31% - boom Pd sopra 20% - crollo M5s 14 - 4% : Sondaggi politici, la Supermedia YouTrend: Lega al 31%, crollo M5s al 14,4%, boom Pd sopra il 20%, Meloni tallona Crimi-Di Maio

Sondaggi politici : cresce PD e FdI - in calo i 5 stelle : Il PD recupera consensi e sale a quota 20,3%, mentre risultano in calo i 5 stelle: è quanto riportato dai Sondaggi politici di Supermedia realizzata da YouTrend per Agi, che illustra uno scenario di ripresa per il partito di Zingaretti. Si tratta di una stima di media ponderata sulle intenzioni di voto. Il PD sembra giovare molto dall’ottimo risultato in Emilia Romagna, con la riconferma del presidente Stefano Bonaccini, in corsa contro la ...

Sondaggi politici - il Pd riprende quota (20 - 3%). Il centrodestra unito sfiora il 50% : Secondo la Supermedia realizzata da YouTrend per Agi, in queste ultime due settimane si registra un aumento di consensi per il Partito Democratico e per il centrodestra. Mentre il M5s continua la sua discesa verso il basso: è al 14, 4% (-1,3), che è in assoluto il peggior dato per i pentastellati degli ultimi anni.Continua a leggere

Sondaggi politici/ Index : Lega cresce - M5s 15% - Pd sotto 20% : frena FdI - Renzi 4 - 2% : Sondaggi politici, le intenzioni di voto Index: Lega risale, Pd sotto il 20%, crisi M5s al 15%. Fratelli d'Italia frena, scende ancora Forza Italia, risale Renzi al 4,2%

Sondaggi politici - fiducia leader/ Salvini al 34% - stallo Conte : Meloni ‘straccia’ Pd : Sondaggi politici, fiducia leader e intenzioni di voto Emg Acqua: Lega al 30%, top Pd e M5s tallonato da Meloni all'11,6%. Coronavirus-scuola, 65% con la Salvini "contro" il Governo

Sondaggi politici - un partito di Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone spaventa sia il M5S che il Pd : Un nuovo partito fondato da Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone, secondo l’istituto Piepoli, potrebbe valere più del 5% delle intenzioni di voto. I voti per il nuovo partito nato da una scissione interna nel M5S toglierebbero consensi ai grillini ma anche al Pd. Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone sono stati sempre contrari all’alleanza di governo del M5S con il Pd. Al Senatore Gianluigi Paragone questa avversità ...

Sondaggi POLITICI/ Coronavirus - alunni a scuola : 65% con la Lega e ‘contro’ Pd-M5s : SONDAGGI POLITICI, le intenzioni di voto Emg Acqua: Lega al 30%, top Pd e M5s tallonato da Meloni all'11,6%. Coronavirus-scuola, 65% con la Salvini "contro" il Governo

Sondaggi politici - Lega primo partito ma continua a perdere consensi. Sempre più giù il M5s : Secondo l'ultimo Sondaggio effettuato da Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre, tra i partiti della maggioranza crescono solo Pd e Italia viva. Crollo del M5s. Per quanto riguarda l'opposizione la Lega di Matteo Salvini è primo partito, ma di nuovo in calo; stabile Forza Italia; Fratelli d'Italia è l'unico partito del centrodestra ad aumentare i consensi.continua a leggere

Sondaggi politici - intenzioni di voto/ Lega 30% - Renzi 5% : FdI tallona M5s - Pd top : Sondaggi politici, le intenzioni di voto Emg Acqua: Lega al 30%, top Pd e M5s tallonato da Meloni all'11,6%. Coronavirus, 84% promuove il Governo

Sondaggi politici elettorali oggi 6 febbraio 2020 : scende la Lega - sale Fratelli d’Italia. Male Pd e M5S : Sondaggi politici elettorali oggi 6 febbraio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Gli ultimi Sondaggi politici elettorali, realizzati da Ixè per il programma Cartabianca, non sorridono a Matteo Salvini. La sua Lega, infatti, scende pericolosamente sotto la soglia del 30 per cento, mentre Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi. Male invece le forze politiche che sostengono il governo Conte bis, che continuano a perdere ...