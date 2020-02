Sondaggi politici elettorali oggi: la Lega perde un punto, sale il Pd (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nei Sondaggi politici elettorali di oggi 10 febbraio mandati in onda dal TgLa7 la coalizione di centrodestra registra un leggero calo, con tuttavia al suo interno sensibili variazioni dei singoli partiti. Per la precisione, la Lega perde oltre un punto percentuale assestandosi al 32,2%, mentre Fratelli d’Italia guadagna sei decimali arrivando a quota 10,8%. perde terreno anche Forza Italia, che retrocede nettamente fino al 5,4%. In crescita invece la maggioranza governativa giallo-rossa, con il M5s che si mantiene sugli stessi valori di sette giorni fa mentre il Pd sale di un punto e arriva al 20,7%,. In lieve crescita infine anche Italia Viva di Matteo Renzi, che acquista uno 0,1% arrivando al 4,2%. notizie

