Sondaggi politici elettorali oggi 10 febbraio 2020: Fratelli d’Italia ha quasi superato il M5S (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 10 febbraio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Gli ultimi Sondaggi politici elettorali, realizzati da Winpoll – Cise per IlSole24Ore, registrano ancora una volta un brusco calo nel gradimento per il M5S, surclassato e quasi doppiato dal Pd, sempre alle spalle della Lega. In più, sottolineano come gli elettori del centrodestra inizino ad apprezzare davvero l’operato della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che incalza Matteo Salvini nella classifica dei leader più amati. Mentre due votanti su tre non vorrebbero un’unione politica di Pd e M5S. Sondaggi politici elettorali: il Sondaggio di Winpoll Nel dettaglio, secondo i Sondaggi pubblicati da Winpoll la Lega rimane stabilmente il primo partito in Italia, seppur perdendo quasi due punti percentuali rispetto alle elezioni ultime regionali. Il partito guidato ... tpi

