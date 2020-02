Sondaggi politici: cresce il PD, cala il Movimento 5 Stelle (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'appuntamento settimanale con la Supermedia YouTrend per Agi fotografa un Movimento in difficoltà, con 3 soli punti di vantaggio su FdI. Nella prima Supermedia di febbraio dei Sondaggi politici, elaborata da YouTrend per Agi, i due partner del Governo in carica subirebbero variazioni opposte: il Partito Democratico, infatti, guadagnerebbe un punto percentuale rispetto a due settimane fa, portandosi al 20,3%, mentre il Movimento 5 Stelle perderebbe l'1,3% e avrebbe quindi il 14,4%. Solo (...) - Politica / Politica, Partito Democratico, Sondaggio, Pd, , Movimento 5 Stelle feedproxy.google

agoravoxitalia : Sondaggi politici: cresce il PD, cala il Movimento 5 Stelle - AgoraVox Italia - Investireoggi : Sondaggi politici al 10 febbraio: Lega sorride, M5S insidiato da Fratelli d’Italia - infoitinterno : Sondaggi politici, Supermedia YouTrend/ Lega 31%, boom Pd sopra 20%, crollo M5s 14,4% -