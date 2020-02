Sondaggi: Lega sempre prima, ma in calo. Sale PD, stabile M5S (Di lunedì 10 febbraio 2020) Secondo un nuovo Sondaggio SWG che ha voluto testare le intenzioni di voto degli italiani ad oggi, 10 febbraio 2020, la Lega resta sempre il primo partito, ma perde leggermente consensi rispetto a una settimana fa: dal 33,3% del 3 febbraio scorso, infatti, si passa al 32,2%. Una differenza del -1,1% dunque, che è più o meno la crescita, invece, del PD.I Dem, infatti, sono passati dal 19,7% di una settimana fa al 20,7% di oggi, registrando un +1%. È più o meno stabile il MoVimento 5 Stelle, per il quale la crescita in una settimana è stata solo dello 0,1%, dal 13,9 al 14%. Per quanto riguarda l'altro partito della maggioranza di governo, Italia Viva di Matteo Renzi, ha registrato anch'esso una crescita solo dello 0,1%, passando dal 4,1 al 4,2%.Nel centrodestra continua a crescere Fratelli d'Italia, che ora è al 10,8% mentre una settimana fa era al 10,2% (+0,6%), mentre continua a ... blogo

