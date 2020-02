Sondaggi, la Lega perde un punto ma resta al 32. Il Pd cresce di 3 punti in 15 giorni e si avvicina al 21. A destra bene solo Fdi (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Lega fa uno scivolone, il Pd riprende aria e torna sopra al 20 per cento, valore che non toccava da mesi, cioè da prima della scissione operata da Matteo Renzi. E’ la sintesi del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 che conferma il primato per il Carroccio, anche se con un piccolo smottamento: nonostante un punto in meno, i leghisti sono dati al 32,2. Ma soprattutto rende più solida la tendenza in risalita dei democratici: in 15 giorni, cioè dalle Regionali in Emilia Romagna, la crescita è stata di oltre 3 punti. Il partito guidato da Nicola Zingaretti è stimato da Swg vicino a quota 21 per cento. Più o meno stabile il M5s e non è una buona notizia per i grillini: il bacino elettorale virtuale è intorno al 14 per cento. Si riduce ulteriormente la distanza dai Fratelli d’Italia, quarto partito con il 10,8. Tra Cinquestelle e Fdi, come si vede, il distacco è di poco ... ilfattoquotidiano

Sondaggi elettorali - brusco calo per Lega e FI - il PD sopra il 20% : Sondaggi elettorali , brusco calo per Lega e FI, il PD sopra il 20% Verrebbe forse da pensare che Swg abbia visto a scoppio ritardato lo stesso trend che altri istituti hanno intuito da una decina di giorni, all’indomani delle regionali emiliane. Ovvero la tendenza a un recupero del centrosinistra, in particolare del PD, e allo stesso tempo un piccolo arretramento della Lega , non completamente compensato dall’ulteriore ...

Sondaggi politici elettorali oggi : la Lega perde un punto - sale il Pd : Nei Sondaggi politici elettorali di oggi 10 febbraio mandati in onda dal TgLa7 la coalizione di centrodestra registra un leggero calo, con tuttavia al suo interno sensibili variazioni dei singoli partiti. Per la precisione, la Lega perde oltre un punto percentuale assestandosi al 32,2%, mentre Fratelli d’Italia guadagna sei decimali arrivando a quota 10,8%. perde terreno anche Forza Italia, che retrocede nettamente fino al 5,4%. In crescita ...

Sondaggi politici/ Winpoll : boom Pd 22 - 6% e FdI : Lega ko - crollo choc M5s al 12 - 7% : Sondaggi politici , intenzioni di voto Winpoll : Lega in calo, Pd (22,6%) e FdI boom (11,6%) mentre è crollo totale del M5s al 12,7%, peggior dato dal 2012

Ultimi Sondaggi politico elettorali - Fratelli d’Italia vicino allo storico sorpasso - cala la Lega - bene il Pd : Un sondaggi o realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore dimostra ancora una volta che il Movimento 5 Stelle se non da vita un profondo rinnovamento, rischia l’estinzione. I risultati per il Movimento 5 Stelle sono nettamente negativi i peggiori dal 2012. Secondo gli Ultimi sondaggi i grillini si attesterebbero intorno al 12,7% e Fratelli d’Italia sarebbe prossima a superarli. Uno scenario inimmaginabile fino a qualche mese fa. I ...

Sondaggi politici - Supermedia YouTrend/ Lega 31% - boom Pd sopra 20% - crollo M5s 14 - 4% : Sondaggi politici , la Supermedia YouTrend : Lega al 31%, crollo M5s al 14,4%, boom Pd sopra il 20%, Meloni tallona Crimi-Di Maio

Ultimi Sondaggi politico elettorali - torna a crescere la Lega - fermo il Pd - in caduta libera M5S - in fase di sorpasso FDI : La Lega torna a crescere . A renderlo noto sono i sondaggi di Index Reserch per Piazzapulita. Il Carroccio sembra aver assorbito la batosta elettorale in Emilia Romagna del 27 gennaio scorso con la vittoria, se pure di misura, di Stefano Bonaccini, candidato governatore del centrodestra. Il partito di Salvini si conferma primo partito in Italia con il 31,5% dei consensi. La Lega , secondo l’istituto Index, nell’ultima settimana ...

Sondaggi elettorali TP - scende la Lega - italiani contro le sardine : Sondaggi elettorali TP, scende la Lega , italiani contro le sardine A caratterizzare l’ultimo dei Sondaggi elettorali del Termometro Politico è il calo della Lega che passa dal 33,4% al 32,5%, rimanendo comunque a livelli più alti di quelli stimati da altri istituti.Nel centrodestra di converso recupera dei decimali Forza Italia, che passa al 5,4% al 5,8%, mentre Fratelli d’Italia rimane fermo al 10,6%. Nel centrosinistra il ...

Sondaggi - la Lega stacca il Pd di 10 punti. Centrodestra al 48. Ma con un patto “anti-Salvini” dal M5s a Renzi sarebbe testa a testa : Avanzano di poco Lega e Pd, ancora divisi da circa dieci punti. Il M5s impantanato intorno al 15 per cento, un consenso dimezzato rispetto alle Politiche del 2018. E’ la sintesi del Sondaggi o settimanale di Index Research per PiazzaPulita (La7). Come per gli altri istituti il primo partito resta quello che mette insieme indecisi e astenuti: oltre il 36 per cento. Per dire il vero le differenze dei valori delle forze politiche rispetto alla ...

Sondaggi o Index per PiazzaPulita : la Lega di Matteo Salvini sale ancora - crolla il Movimento 5 stelle : La Lega di Matteo Salvini cresce ancora mentre sprofonda il Movimento 5 stelle . Corrado Formigli, in diretta a PiazzaPulita , su La7, ha illustrato l'ultimo Sondaggio Index sulle intenzioni di voto degli italiani. In questa settimana il Carroccio ha guadagnato lo 0,1 per cento e ora si attesta al 31,

Sondaggi politici/ Index : Lega cresce - M5s 15% - Pd sotto 20% : frena FdI - Renzi 4 - 2% : Sondaggi politici , le intenzioni di voto Index : Lega risale, Pd sotto il 20%, crisi M5s al 15%. Fratelli d'Italia frena , scende ancora Forza Italia, risale Renzi al 4,2%

Sondaggi - il declino della Lega e Matteo Salvini? Smentito dalla super-media : ecco le cifre : Un Sondaggi o di Ixé diffuso martedì 4 febbraio dalla trasmissione CartaBianca evidenziava un arretramento della Lega , data per la prima volta nell'ultimo anno sotto il 30% dei consensi (precisamente al 28%). Chi parlava di segnali di declino di Matteo Salvini, però, è stato ben presto Smentito dalle

Sondaggi POLITICI/ Coronavirus - alunni a scuola : 65% con la Lega e ‘contro’ Pd-M5s : SONDAGGI POLITICI , le intenzioni di voto Emg Acqua: Lega al 30%, top Pd e M5s tallonato da Meloni all'11,6%. Coronavirus - scuola , 65% con la Salvini "contro" il Governo

Sondaggi politici - Lega primo partito ma continua a perdere consensi. Sempre più giù il M5s : Secondo l'ultimo Sondaggi o effettuato da Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre, tra i partiti della maggioranza crescono solo Pd e Italia viva. Crollo del M5s. Per quanto riguarda l'opposizione la Lega di Matteo Salvini è primo partito , ma di nuovo in calo; stabile Forza Italia; Fratelli d'Italia è l'unico partito del centrodestra ad aumentare i consensi. continua a leggere

Sondaggi o EMG : Lega al 30% - Pd al 21 - 3% - M5S al 14 - 1% - FdI all’11 - 6%. Staccati tutti gli altri : La situazione degli altri : Forza Italia al 6,1%. Italia Viva e' al 5,2%, Azione (Calenda) al 2,6%, La Sinistra 2,5%, Piu' Europa al 1,8%, Europa Verde all'1,8% e Cambiamo! (Toti) all'1%

Sondaggi politici - intenzioni di voto/ Lega 30% - Renzi 5% : FdI tallona M5s - Pd top : Sondaggi politici, le intenzioni di voto Emg Acqua: Lega al 30%, top Pd e M5s tallonato da Meloni all'11,6%. Coronavirus, 84% promuove il Governo

