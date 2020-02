Sondaggi elettorali | brusco calo per Lega e FI | il PD sopra il 20%

Sondaggi politici elettorali oggi : la Lega perde un punto - sale il Pd : Nei Sondaggi politici elettorali di oggi 10 febbraio mandati in onda dal TgLa7 la coalizione di centrodestra registra un leggero calo, con tuttavia al suo interno sensibili variazioni dei singoli partiti. Per la precisione, la Lega perde oltre un punto percentuale assestandosi al 32,2%, mentre Fratelli d’Italia guadagna sei decimali arrivando a quota 10,8%. perde terreno anche Forza Italia, che retrocede nettamente fino al 5,4%. In crescita ...

Sondaggi politici elettorali oggi 10 febbraio 2020 : Fratelli d’Italia ha quasi superato il M5S : Sondaggi politici elettorali oggi 10 febbraio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Gli ultimi Sondaggi politici elettorali, realizzati da Winpoll – Cise per IlSole24Ore, registrano ancora una volta un brusco calo nel gradimento per il M5S, surclassato e quasi doppiato dal Pd, sempre alle spalle della Lega. In più, sottolineano come gli elettori del centrodestra inizino ad apprezzare davvero l’operato della leader di ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 10 febbraio 2020 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 10 febbraio 2020 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da una rilevazione all’altra. In questa rubrica però ogni settimana cerchiamo di tracciare l’andamento ...

Sondaggi elettorali Tecnè : M5S sempre più giù - bene Pd e Fdi : Sondaggi elettorali Tecnè: M5S sempre più giù, bene Pd e Fdi Prosegue, incessante, il calo del Movimento 5 Stelle nelle intenzioni di voto. Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè elaborati il 7 febbraio per l’Agenzia Dire, i pentastellati hanno perso mezzo punto percentuale rispetto alla rilevazione di una settimana fa: ora raccolgono il 13,8% dei consensi. Non basta il richiamo della piazza fatto da Di Maio e Taverna per ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - Fratelli d’Italia vicino allo storico sorpasso - cala la Lega - bene il Pd : Un sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore dimostra ancora una volta che il Movimento 5 Stelle se non da vita un profondo rinnovamento, rischia l’estinzione. I risultati per il Movimento 5 Stelle sono nettamente negativi i peggiori dal 2012. Secondo gli Ultimi sondaggi i grillini si attesterebbero intorno al 12,7% e Fratelli d’Italia sarebbe prossima a superarli. Uno scenario inimmaginabile fino a qualche mese fa. I ...

Sondaggi elettorali - crolla M5s : minimo storico dal 2012. Boom del Pd - superato il 22% : Il Sondaggio realizzato da Winpoll per Il Sole 24 Ore evidenzia il crollo del Movimento 5 Stelle, che scende al di sotto del 13% ed è ai livelli più bassi mai raggiunti dal maggio del 2012. Netto calo anche per la Lega, mentre il Pd cresce di oltre due punti percentuali e raggiunge il 22,6%. In crescita anche Fdi, male Forza Italia e Italia Viva.Continua a leggere

Ultimi Sondaggi politico elettorali - torna a crescere la Lega - fermo il Pd - in caduta libera M5S - in fase di sorpasso FDI : La Lega torna a crescere. A renderlo noto sono i sondaggi di Index Reserch per Piazzapulita. Il Carroccio sembra aver assorbito la batosta elettorale in Emilia Romagna del 27 gennaio scorso con la vittoria, se pure di misura, di Stefano Bonaccini, candidato governatore del centrodestra. Il partito di Salvini si conferma primo partito in Italia con il 31,5% dei consensi. La Lega, secondo l’istituto Index, nell’ultima settimana ...

Sondaggi elettorali - crolla il M5s : sale Fratelli d’Italia - quasi raggiunti i pentastellati : Il Sondaggio effettuato da Tecnè per l'agenzia Dire evidenzia la crescita di Fratelli d'Italia e il netto calo del Movimento 5 Stelle: ora il partito di Giorgia Meloni si avvicina ai pentastellati. In testa rimane la Lega, seppur in leggero calo, mentre il Pd guadagna consensi ma rimane nettamente dietro al Carroccio.Continua a leggere

Sondaggi elettorali TP - scende la Lega - italiani contro le sardine : Sondaggi elettorali TP, scende la Lega, italiani contro le sardine A caratterizzare l’ultimo dei Sondaggi elettorali del Termometro Politico è il calo della Lega che passa dal 33,4% al 32,5%, rimanendo comunque a livelli più alti di quelli stimati da altri istituti.Nel centrodestra di converso recupera dei decimali Forza Italia, che passa al 5,4% al 5,8%, mentre Fratelli d’Italia rimane fermo al 10,6%. Nel centrosinistra il ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - cresce ancora il centrodestra - male i grillini - sale il Pd : Un nuovo sondaggio è stato reso pubblico dal programma Agorà su Rai 3 . Il sondaggio è stato realizzato dall’istituto EMG Acqua. La Lega resta stabile al 30% dei consensi ed è di gran lunga il primo partito in Italia. In una settimana il partito di Salvini ha perso l’0,1% dei consensi. Continua invece inarrestabile l’ascesa di Fratelli D’Italia. Il partito della Meloni guadagna ancora l’0,1% dei consensi e sale all’11,6%. ...

Sondaggi elettorali Index : Pd - l’attesa crescita non c’è : Sondaggi elettorali Index: Pd, l’attesa crescita non c’è L’effetto Emilia Romagna per il Pd non si vede nelle intenzioni di voto registrate dai Sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita il 6 febbraio. I dem, rispetto alla rilevazione pre regionali, crescono di poco (0,2) al 19,2% e rimangono sotto la soglia psicologica del 20%. Il risultato ottenuto alle europee (22,7%) è lontano tre punti. Segui Termometro ...

Sondaggi elettorali Winpoll : M5S crolla al 12 - 7% - peggior risultato dal 2012 : Sondaggi elettorali Winpoll: M5S crolla al 12,7%, peggior risultato dal 2012 Il Movimento 5 Stelle crolla al 12,7% nei Sondaggi elettorali Winpoll elaborati per Il Sole 24 Ore. Si tratta della peggior percentuale rilevata tra gli istituti demoscopici. Rispetto all’ultima rilevazione, realizzata lo scorso ottobre, i punti di consenso persi dai pentastellati sono due. Preoccupa però il dato: due punti sotto la media nazionale. Per ...

Sondaggi elettorali EMG - italiani d’accordo con i governatori del Nord sui bambini cinesi : Sondaggi elettorali EMG, italiani d’accordo con i governatori del Nord sui bambini cinesi Questa settimana è calma piatta dal lato delle intenzioni di voto secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di EMG per Agorà. Posatesi le polveri della sfida emiliana il posizionamento dei partiti rimane quasi invariato.Con la Lega sempre in testa, al 30%, solo un decimale meno di settimana scorsa, seguita a distanza da un PD al 21,3%, +0,1%. ...

Ultimi Sondaggi elettorali - SWG : percentuali dei partiti oggi : Ultimi sondaggi elettorali, la rilevazione SWG di oggi fotografa uno scenario politico che si sta polarizzando. La Lega, dopo il lieve calo di intenzioni di voto dopo le regionali in Emilia-Romagna e Calabria, torna a crescere. Il Pd conferma la tendenza in ripresa dei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle nonostante un lieve recupero resta più che dimezzato rispetto alle politiche del 2018. Insomma, senza considerare la possibile ulteriore ...