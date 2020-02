Solar Orbiter lanciata da Cape Canaveral: obiettivi missione e dettagli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Solar Orbiter lanciata da Cape Canaveral: obiettivi missione e dettagli Dopo due rinvii, causati rispettivamente da un problema tecnico e da un evento meteorologico, finalmente la sonda europea Solar Orbiter è stata lanciata con un razzo Atlas 5 dalla rampa 41 della celebre base americana di Cape Canaveral, alle 5.03 ora italiana. Si tratta di una missione europea che non ha precedenti in quanto a obiettivi e tipologia della missione, visto che il traguardo è la nostra stella, il Sole. La sonda è stata realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con la Nasa e la sua progettazione porta in alto anche il nostro tricolore, visto che una delle dieci strumentazioni è di matrice italiana, sviluppata dall’Istituto nazionale di Astrofisica e Cnr insieme a team di scienziati che operano nelle università di Firenze, Genova, Padova, Urbino e Torino.Segui Termometro Politico su ... termometropolitico

