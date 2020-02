Sniffare Rosmarino, i benefici al cervello che non conoscevi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Molti di voi non sanno che il Rosmarino è una meravigliosa erba che ha moltissimi effetti sul nostro organismo. Le sue foglie sono state usate come composto nella droga abituale per un bel pò di tempo. Il Rosmarino è noto sopratutto per migliorare la memoria, gli studenti, mettevano rametti di Rosmarino tra i capelli quando pensavano per le prove di studio. E' stato dimostrato che il Rosmarino contiene dl corrosivo carnosico che aiuta la memoria di pensiero. (Continua…) Il Rosmarino contiene anche degli acidi normali che aiutano a proteggere le cellule del corpo e il DNA da danni esterni. Si dice che la miscele di erbe di Rosmarino mantengono la scomposizione dell'acetilcolina che è un intruglio che va ad attivare alcune cellule mentali che si occupano della memoria. Un indagine ha dimostrato che i soggetti che hanno respirato il Rosmarino prima di svolgere dei compiti ... howtodofor

