Slittano le riprese della serie su Francesco Totti, non sarà Favino a interpretare il Pupone (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dovevano partire per febbraio 2020 le riprese della serie tv su Francesco Totti, ma sono slittate in primavera. Ad annunciarlo è l'AGI. Il progetto, prodotto da Wildside e in onda su Sky, slitta in primavera. L'inizio ufficiale delle riprese sarà opportunamente comunicato a ridosso del primo ciak. fanpage

