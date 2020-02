Simula Coronavirus per non fare la fila al pronto soccorso in Brasile: visitata e arrestata (Di lunedì 10 febbraio 2020) Davanti a un pronto soccorso affollato di gente, la 39enne non ha trovato niente di meglio da fare che Simulare i sintomi da Coronavirus e un viaggio in Asia al solo scopo di saltare la fila ed essere visitata prima degli altri. Nella struttura è scattato l'allarme ma i suoi familiari hanno smentito categoricamente il viaggio. fanpage

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: In Cina spopola un'app che simula un'epidemia globale - ValerioMinnella : RT @disinformatico: Con la fobia da coronavirus, preparatevi al ritorno di false notizie strisciantemente razziste come questa: il 'cinese… - AleSalvi12 : RT @disinformatico: Con la fobia da coronavirus, preparatevi al ritorno di false notizie strisciantemente razziste come questa: il 'cinese… -