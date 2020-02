Sicilia, il giudice: “Illegittima la nomina del presidente di Arpa. Requisiti assai blandi” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “assai blandi”. Sono queste le parole scelte dalla giudice Matilde Campo per definire i Requisiti che portarono, ad agosto 2017, Francesco Carmelo Vazzana alla guida di Arpa Sicilia, l’agenzia regionale per la protezione ambientale. Oggi, però, Vazzana si è dimesso. La decisione segue la sentenza del tribunale di Palermo che ha stabilito l’illegittimità della nomina fatta dalla Regione Siciliana, quando alla guida del governo c’era ancora Rosario Crocetta. A rivolgersi alla giustizia è stato uno dei pretendenti al ruolo di direttore, convinto di essere stato scartato ingiustiamente. A protestare contro la nomina di Vazzana, che era stata ratificata dall’assessore all’Ambiente del tempo Maurizio Croce, era stato anche il Movimento 5 Stelle, secondo cui il curriculum del 52enne nativo di Reggio Calabria non era adeguato. Ed è proprio sul profilo professionale ... ilfattoquotidiano

rep_palermo : Arpa Sicilia, il giudice del lavoro boccia la nomina del direttore Vazzana [aggiornamento delle 18:06] - rep_palermo : Arpa Sicilia, il giudice del lavoro boccia la nomina del direttore Vazzana [aggiornamento delle 17:52] - rep_palermo : Arpa Sicilia, il giudice del lavoro boccia la nomina del direttore Vazzana [aggiornamento delle 17:33] -