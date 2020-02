Short track, Coppa del Mondo 2020: Italia senza podi a Dresda, ma non sono mancate le note positive (Di lunedì 10 febbraio 2020) Per la prima volta in stagione l’Italia manca il podio nella Coppa del Mondo di Short track. Nella tappa di Dresda, la penultima della stagione, la squadra azzurra non riesce ad essere protagonista, complice anche l’assenza di Arianna Fontana, che dovrebbe tornare in gara questo fine settimana a Dordrecht e poi essere sicura protagonista nei Campionati del Mondo di Seoul. E’ stato il fine settimana delle Finali B, quelle conquistate da Cynthia Mascitto (1000 metri), Mattia Antonioli (500) e Yuri Confortola (1500) e dalle due staffette. sono comunque risultati positivi a livello individuale per i tre azzurri: Mascitto continua a confermarsi ad ottimi livelli e le manca davvero poco per provare a lottare anche per il podio, Confortola è una sicurezza nelle distanze più lunghe e non delude quasi mai, Antonioli, invece, è una bella sorpresa e si spera possa essere un punto ... oasport

