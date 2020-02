Sex Education 3: Netflix annuncia il rinnovo con un video (Di lunedì 10 febbraio 2020) Netflix ha annunciato con un video Sex Education 3, la nuova stagione della serie britannica con Emma Mackey e Asa Butterfield, in arrivo prossimamente sulla piattaforma. Sex Education 3 arriverà molto presto: Netflix ha appena annunciato il rinnovo, per mezzo di un video, di una delle sue serie di maggior successo per una nuova stagione. Non sarebbe potuto essere altrimenti, visto il grande seguito che gli studenti del liceo Moordale e le rispettive famiglie hanno raccolto nel giro di due stagioni. Al momento non si conoscono date di uscita per la serie originale Netflix che ha fatto innamorare gli spettatori di tutto il mondo. La piattaforma streaming fa però sapere che la produzione della terza stagione inizierà nel corso del 2020, dunque Sex Education dovrebbe rispettare ... movieplayer

