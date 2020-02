Setién oltre la crisi Barca: “Gioco e risultato, spero che sia la svolta” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tre a due al Betis, Quique Setién torna negli spogliatoi del Villamarín salutando tutti, anche l’ultimo dei dipendenti. Il tecnico del Barcellona nel pieno della bufera si aggrappa alla vittoria e lo dice chiaramente: “spero che sia la svolta”. “Mi tengo stretto molte cose. Il gioco e il risultato. Dobbiamo dare molto valore a questa vittoria perché l’abbiamo raggiunta dopo una partita molto impegnativa in Coppa. Il Betis ha giocatori molto bravi, di alto livello, e non è stato facile. Vedo i sintomi della crescita. La squadra sta già facendo le cose che vogliamo. Lo abbiamo già fatto a Bilbao, dove abbiamo giocato molto bene e non meritavamo di perdere. E l’abbiamo fatto di nuovo qui contro il Betis”. Per Setién i tre punti funzionano come un grosso sospiro di sollievo: “Per la prima volta siamo riusciti a superare una pressione molto alta. ... ilnapolista

