Setien: «Il miglior Barcellona della stagione, siamo in crescita» – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il tecnico del Barcellona Setien ha commentato in conferenza stampa la prestazione dei blaugrana contro il Betis – VIDEO Il Barcellona continua la scalata al primo posto dopo la vittoria ottenuta in Liga contro il Betis, non semplice considerando il 3-2 misurato. Il tecnico blaugrana Quique Setien si è ritenuto soddisfatto in conferenza stampa al termine della partita: «È stato il miglior Barcellona della stagione, siamo in crescita» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Setien miglior Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Setien miglior