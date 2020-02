Sesto San Giovanni, la Città della Salute riparte con l’archistar Norman Foster: pronta entro 2024 (Di lunedì 10 febbraio 2020) riparte il progetto della Città della Salute nelle ex aree Falck di Sesto San Giovanni. La maxi area dove saranno riuniti l'Istituto Nazionale Tumori e il Besta ha ora un programma dei lavori, dopo la firma dell'accordo definitivo per la realizzazione e la gestione in concessione per 27 anni. Il cantiere dovrà essere concluso, secondo i programmi, per il 2024. Il masterplan realizzato da Renzo Piano, che dopo anni di rinvii e ritardi risulta "un po' datato", sarà rivisto dall'archistar Norman Foster. Il valore complessivo dell'opera è pari a 450 milioni di euro. fanpage

