Serie B, il Cosenza esonera Braglia: Pillon possibile successore (Di lunedì 10 febbraio 2020) Salta un'altra panchina in Serie B. Il Cosenza attraverso una nota ufficiale, ha formalizzato l'esonero di Piero Braglia. Il club calabrese ha deciso di rimuovere dall'incarico il tecnico dopo il ko contro il Benevento, quinto consecutivo in campionato. Una scelta sofferta per i vertici rossoblu che vogliono provare a dare la proverbiale scossa alla squadra. In pole position per raccogliere l'eredità di Piero Braglia, c'è Bepi Pillon. fanpage

