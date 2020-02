Serie B, Frosinone e Crotone alle spalle del Benevento. Il Cosenza esonera Braglia (Di martedì 11 febbraio 2020) Serie B, i risultati della ventitreesima giornata. Il Benevento vince a Cosenza. Crisi Pordenone, Crotone e Frosinone secondi. ROMA – Serie B, i risultati della ventitreesima giornata. Continua il cammino ‘perfetto’ del Benevento che vince a Cosenza e si porta a +17 sul secondo posto. Una sconfitta (la quinta consecutiva) che costa caro a Braglia esonerato con i Lupi che hanno scelto Pillon per centrare la salvezza. Bagarre per il secondo posto – Per il secondo posto è iniziata la volata. Il Pordenone non sa più vincere (zero successi in questo 2020) e si fa superare da Crotone e Frosinone. I calabresi dopo due sconfitte consecutive ritrovano il successo contro la Cremonese mentre i ciociari vincono a Venezia. Ramarri raggiunti in classifica anche dalla Salernitana che batte di misura il Trapani. Attenzione allo Spezia che vince a Perugia e in caso di ... newsmondo

