Se vuole un futuro nel Napoli, Gattuso deve vincere qui e ora. Non può più programmare (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un alternarsi di vittorie e sconfitte. Il ritorno anche un po’ nostalgico a principi di gioco che il Napoli aveva dimenticato e che sta cercando di riproporre. Un anticipo di quella che sarà una possibile rivoluzione, in un mercato di gennaio mai così oneroso per il club. I primi due mesi di Gennaro Gattuso sono a metà tra svolta e rivolta, tra progettatore e traghettatore, tra sufficienza e caduta libera. Naturalmente l’allenatore non può sedersi da solo al banco degli imputati, perché ha preso in mano una squadra allo sbando, sotto ogni punto di vista, a stagione in corso. Ma quando ormai sono passate dieci gare con lui in panchina, è necessaria una riflessione su come ottimizzare ciò che il Napoli ha a disposizione. Partendo proprio dai risultati ottenuti con Gattuso, sembra che le partite da vincere siano state “scelte”: le due sfide in Coppa Italia per avanzare nella ... ilnapolista

