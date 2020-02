Sci di fondo, Coppa del Mondo Oestersund 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Altro weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020 in Svezia che si palesa di fronte agli occhi del circuito mondiale. Questa volta, da Falun ci si trasferisce a Oestersund, senz’alcuna sprint in vista, ma con sole gare distance. Il sabato, infatti, si partirà con una 15 km a tecnica libera al maschile e una 10 km al femminile, mentre la domenica le distanze resteranno identiche, ma con l’utilizzo della tecnica classica e con la partenza a inseguimento. Se al femminile sembra abbastanza scontato che questi giorni consacreranno ulteriormente Therese Johaug sul trono della Sfera di Cristallo, al maschile c’è da scoprire se davvero Alexander Bolshunov sarà in grado di chiudere, matematica a parte, i conti per quanto riguarda una sua storica prima volta. Di sicuro c’è che Johannes Klaebo, con l’incidente che lo ha tenuto fuori a Falun, di punti ne ha ... oasport

