Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2020: Federico Pellegrino il migliore, Gilberto Panisi da scoprire (Di lunedì 10 febbraio 2020) Va in archivio la tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Falun, in Svezia, che ha dato il via alla lunga trasferta nordica che culminerà nelle prossime due settimane con lo Ski Tour 2020: in casa Italia sono stati cinque gli azzurri impegnati e certamente il migliore risponde al nome di Federico Pellegrino, mentre pare un buon prospetto Gilberto Panisi. Federico Pellegrino è stato il migliore, sfiorando il podio nella sprint nella tecnica meno amata, anche se l’assenza del norvegese Johannes Klaebo aveva fatto sperare in qualcosa di più. Inoltre l’azzurro è stato il migliore della nostra Nazionale nella prova distance, portando a casa anche qualche punto. Gilberto Panisi era all’esordio e davvero non gli si poteva chiedere nulla di più: non lontanissimo dalla qualifica nella sprint, arriva indietro nella gara distance. Il vero punto interrogativo è capire fin dove ... oasport

